AUTOTRASPORTATORI BELLUNO I camionisti non ci stanno a fare da capro espiatorio

AUTOTRASPORTATORIBELLUNO I camionisti non ci stanno a fare da capro espiatorio per le code sulle strade di Cortina e del Cadore del 27 dicembre. Gli autotrasportatori di Confartigianato Belluno, con il presidente Daniele De Bona, replicano al sindaco di Cortina: «Gianpietro Ghedina imputa la colpa della viabilità in tilt a conducenti dei mezzi pesanti con gomme lisce, ma non è così; dubito proprio che miei colleghi, che abitualmente percorrono proprio quelle strade, dove si verificano continui e costanti controlli sui mezzi da parte delle...