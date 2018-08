Autostrade: sul tavolo del vertice le mosse per uscire dall'impasse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOCIETÀROMA Saranno le prime riunioni dei consigli di amministrazione dopo il disastro di Genova. Oggi, a metà mattinata, si riunirà il cda straordinario di Autostrade per l'Italia, domani toccherà alla capogruppo Atlantia. Per qualche giorno, dopo quel maledetto 14 agosto in cui con il crollo del ponte Morandi hanno perso la vita 43 persone, si era vociferato di probabili dimissioni di Giovanni Castellucci, amministratore delegato di entrambe le società rispettivamente dal 2005 e dal 2006. Ma, salvo colpi di scena, l'eventualità...