Autostrade, il caso va alla Ue

Non è solo la famiglia Benetton, azionista di controllo di Atlantia attraverso Edizione srl, a difendere a denti stretti il contratto di concessione firmato nel 2007 da Autostrade per l'Italia. Quasi metà del capitale in circolazione della holding è in mano a fondi esteri con le spalle molto larghe. Alcuni di questi, soci di primo piano della holding veneta, ieri sono scesi in campo per chiedere alla Commissione Ue di intervenire. Perché il blitz del governo, attraverso il Milleproroghe, con il quale a fine anno ha posto le premesse per modificare il contratto di concessione azzerando i 23 miliardi di indennizzo previsti in caso di revoca, «è contro le regole Ue e la stessa legge italiana e scoraggia gli investimenti». Sullo sfondo, ieri Standard&Poor's, dopo Moody's e Fitch, ha bocciato di ben tre gradini il rating del gruppo proprio per l'effetto del Milleproroghe. Intanto ieri il cda di Atlantia ha nominato Carlo Bertazzo nuovo ad. Ed è bufera su Ugo de Carolis, ad di Adr, altra azienda del gruppo, che ha venduto 27 mila azioni di Atlantia (per un controvalore di oltre 570mila euro), poco prima che la società Fitch abbassasse il rating della società.

Amoruso a pagina 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA