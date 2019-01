Autostrade a Nordest, possibile stop agli aumenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AUTOSTRADEMESTRE Contrordine automobilisti: l'aumento, o meglio il ritocco, delle tariffe lungo il Passante di Mestre e l'autostrada Venezia-Padova in vigore dal 1. gennaio potrebbe essere rivisto. Lo annuncia, con uno scarno comunicato, l'Anas, socio al 50 per cento (l'altro partner è la Regione Veneto) della concessionaria Cav, in base al meccanismo creato a suo tempo per garantire le risorse necessarie a garantire la realizzazione del Passante. Nel primo pomeriggio di ieri Anas ha comunicato che, per quanto riguarda la partecipazione...