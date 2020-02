NUOVA ATTREZZATURA

BELLUNO Autorizzato l'acquisto di un nuovo acceleratore lineare per la Radioterapia di Belluno del valore di 2,1 milioni di euro. Previsto anche l'aggiornamento del software dell'apparecchio esistente: vale 950 mila euro.

NERO SU BIANCO

Il finanziamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 28 gennaio 2020. Sono quindi partite le procedure per l'acquisizione del nuovo macchinario, comprensivo di manutenzione full risk. Nella Unità operativa complessa di Radioterapia sono attualmente presenti due acceleratori lineari rispettivamente acquisiti nel 2008 e nel 2013. A luglio 2019 l'Ulss Dolomiti ha chiesto alla Commissione regionale l'aggiornamento dell'apparecchiatura più recente al fine di elevare il livello del sistema e la sostituzione dell'apparecchiatura più datata. La Regione ha valutato positivamente le richieste e ha concesso il relativo finanziamento.

MOLE DI LAVORO

La Radioterapia di Belluno ha in carico annualmente circa 1.040 pazienti e nel 2019 ha effettuato 574 cicli di trattamenti radioterapici, che possono arrivare anche a 40 sedute ciascuno. Ogni giorno vengono valutati circa 60 pazienti. «Siamo una delle province con il più alto tasso di richieste di radioterapie e abbiamo una bassissima fuga - spiega il direttore della Unità Operativa Complessa Iannone - diamo anche la possibilità alle persone che curiamo di scegliere la fascia oraria per i trattamenti».

AL PASSO CON I TEMPI

«Con questi investimenti continuiamo nell'opera di rinnovo del parco macchine dell'Ulss Dolomiti per garantire sempre elevati standard di qualità ai nostri assistiti - spiega il Direttore Generale Adriano Rasi Caldogno - i nostri uffici stanno procedendo per l'acquisizione più rapida possibile del nuovo acceleratore, dell'aggiornamento del software oltre che della risonanza da 1,5 tesla dell'angiografo cardiologico e dei mammografi recentemente autorizzati e finanziati. La dimostrazione concreta che si sta investendo nella sanità della nostra montagna».

