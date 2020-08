IL MINISTRO

CHIOGGIA Via il Consorzio Venezia Nuova, via il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche: a gestire tutte le problematiche della laguna e, in particolare, il Mose, sarà un'Autorità apposita e una società in house (interamente partecipata dall'Autorità) che ne sarà il braccio operativo. La previsione è contenuta nel Decreto agosto, tuttora in formazione, ed è stata ribadita dal ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli, ieri, a Padova, a margine della cerimonia per la sigla dell'accordo sull'alta velocità in Veneto.

L'OPERAZIONE

«Abbiamo fatto un'operazione rivoluzionaria ha detto la De Micheli l'Autorità, che si riappropria dei poteri del Magistrato alle Acque, ha due compiti: la laguna in quanto tale e la gestione del Mose». Proprio il tema della gestione delle dighe mobili era stato ampiamente dibattuto in questi mesi, dopo l'acqua alta di novembre, che aveva invaso Venezia e Chioggia. In quell'occasione, infatti, il sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro, aveva chiesto, per tentare di salvare il salvabile, che venissero alzate le barriere della bocca di porto di Chioggia. Gli venne risposto, dai commissari, che non era possibile e, a posteriori, si disse anche che poteva essere stato meglio così perché, altrimenti, l'acqua si sarebbe insaccata nella laguna sud facendo ancora più danni. Ma rimase aperta la questione tecnico-politica: nell'eventualità di una nuova crisi, chi avrebbe dovuto decidere se e quali bocche di porto chiudere?

CHI DECIDERÀ

Il sindaco di Chioggia si è sempre espresso per un controllo pubblico dell'opera e il testo attuale del decreto sembra andare in questa direzione. «Nella norma ha, infatti, spiegato la De Micheli - ci sarà il rifinanziamento per il completamento del Mose, e in quella stessa norma si decide la messa in liquidazione del Consorzio Venezia Nuova, nel mentre si costituisce l'Autorità e la società. Contiamo di tenere insieme questo meccanismo, perché abbiamo l'esigenza di valorizzare le professionalità che nel tempo si sono formate nella costruzione di questa grandissima opera pubblica. La presenza dei rappresentanti degli enti locali all'interno dell'Autorità è assolutamente garantita». Ma, a Chioggia, qualcuno si chiede già quale sarà il ruolo effettivo dell'amministrazione locale. L'avvocato Giuseppe Boscolo, ambientalista, presidente del Comitato Legge speciale esprime qualche dubbio. L'Autorità suddetta, infatti, sarà governata da un presidente, un comitato di gestione e un comitato consultivo. Quest'ultimo formato da cinque membri, uno dei quali nominato dal sindaco di Chioggia (gli altri da sindaco di Venezia, comando generale delle capitanerie di porto, Autorità portuale, Regione Veneto), ma la gestione operativa sarà del comitato di gestione con sette membri: quattro nominati dai ministeri interessati, uno dalla Regione, uno dalla Città metropolitana e uno dal Comune di Venezia. Chioggia nessuno. «Una retrocessione rispetto alla storica presenza con diritto di voto nel Comitatone, prevista dalla Legge speciale commenta Boscolo - la nuova autorità gestirà il Mose e i finanziamenti in laguna, cioé la vita di Chioggia e Sottomarina, per decenni. Le forze politiche, le categorie, la cultura intervengano sul Governo ed i parlamentari, come si e' fatto per il blocco del gpl». Il sindaco che, invece, del Mose ha un'opinione largamente positiva, prende tempo: «Esamineremo bene il testo del decreto e tutte le sue implicazioni»

Diego Degan

