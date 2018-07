Autopsia ed esami del Dna sul corpo di Tiziano Cattai, l'artigiano di Musile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MORTO NEL ROGOMUSILE La salma di Tiziano Cattai, il sessantenne che l'altroieri, poco dopo mezzanotte, è morto nel rogo della sua auto lungo l'autostrada A27, è a disposizione dell'autorità giudiziaria di Treviso, in attesa dell'autopsia e degli accertamenti del Dna. I funerali non sono ancora stati fissati, ma probabilmente saranno celebrati a Musile, paese d'origine dell'uomo e della vasta famiglia dei Cattai, residenti nella zona di via Filzi. «Era un amico Tiziano Cattai - confida con rimpianto, addolorato, il vice presidente della...