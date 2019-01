Autonomia, troppi freni M5s Lega: «Così il Governo salta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Alla vigilia del 15 gennaio, il giorno che doveva segnare la fine del confronto tecnico sull'autonomia tra ministeri e regioni per dare poi spazio alla trattativa politica, ecco cosa rimbalza dalla capitale. Si parla di infrastrutture. Il Veneto chiede di poter gestire le concessioni autostradali. La risposta che viene data al tavolo tecnico non lascia spazio a mediazioni: no. Il Veneto domanda: perché no? Risposta: perché siamo contrari. Contrari non perché la legge lo vieti, ma, pare di capire, per principio.Quello che la...