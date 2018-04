Autonomia «Con Cecotti nuova specialità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AUTONOMISTIPORDENONE Chiusura della campagna elettorale a Udine per la squadra pordenonese del Patto per l'Autonomia che candida alla presidenza della Regione il già governatore Sergio Cecotti. «Siamo all'inizio di un percorso che parte dal basso, dall'iniziativa di un gruppo di cittadini e amministratori locali convinti della necessità di un impegno diretto in favore del territorio e delle comunità nell'effettivo esercizio e rivendicazione di autonomia, di autogoverno delle comunità del Fvg. Siamo partiti da Pordenone con la...