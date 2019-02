«Autonomia, battaglia di modernità per tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAsegue dalla prima paginaIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sostiene che quella dell'autonomia era un'idea forse giusta 20 anni fa, non oggi.«Le parole di Sala mi hanno stupito. Avendo ricevuto molto in termini di attenzione con l'Expò, forse Milano teme che questo venga messo in discussione, cosa che peraltro non ravvedo. Io penso che l'autonomia dovrebbe essere inquadrata in un processo più generale di riorganizzazione dello Stato, nel senso che non c'è solo l'autonomia del Veneto, ma anche una ricostruzione del ruolo delle...