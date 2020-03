IL LAVORO

TOLMEZZO Fim Cisl e Fiom-Cgil avevano proclamato lo sciopero, da oggi a venerdì (o comunque fino a a quando l'azienda non avrà predisposto le condizioni che permettano di riprendere l'attività lavorativa in sicurezza), all'Automotive Lighting, industria simbolo della montagna friulana con i suoi quasi mille dipendenti. La decisione era giunta al termine di un incontro con la direzione aziendale per chiedere il rispetto dei provvedimenti previsti dal Protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Dall'incontro, avevano spiegato le Rsa, erano emerse diverse criticità, tra cui il mancato rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro fra i lavoratori in alcune linee di assemblaggio; l'introduzione della procedura di misurazione della temperatura corporea all'ingresso dello stabilimento; l'assenza di servizi igienici dedicati a personale esterno e assenza di divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente; la dotazione di mascherine a tutti i lavoratori; e l'introduzione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. All'azienda era stato chiesto anche di fermare l'attività produttiva attraverso strumenti contrattuali di legge, in modo da poter avere il tempo per mettere in sicurezza l'azienda; la richiesta, però, non era stata accolta. Di qui la proclamazione dello sciopero. «L'incontro con l'azienda aveva spiegato Fabiano Venuti (Fim Cisl) - si è tenuto proprio nel giorno in cui a Roma governo e sindacati stavano lavorando per il protocollo nazionale; qui da noi, il confronto non ha dato una sintesi positiva e la rottura ha portato le rappresentanze sindacali unitarie a proclamare una settimana di sciopero. Dall'azienda ci sono stati si segnali di disponibilità, ma ora attendiamo che i vari dispositivi arrivino a disposizione dei lavoratori».

L'accordo nazionale consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Ai lavoratori degli stabilimenti di tutta Italia dovrebbe essere fornito un kit per la sicurezza: dalla mascherine ai guanti, tutto gratuitamente.

Nella serata di ieri, l'annuncio della Marelli, che ha disposto la sospensione temporanea di tutte le attività produttive nei propri stabilimenti italiani da oggi a mercoledì incluso allo scopo di garantire, al massimo livello possibile, la salute e il benessere dei dipendenti e per adeguare in maniera ancor più rigorosa le misure di salute e sicurezza al protocollo emanato dal Governo, che prevede la sospensione delle attività produttive in tali fasi di adeguamento. La Marelli si dice inoltre pronta ad assumere nuove decisioni sempre in accordo con le indicazioni delle autorità governative di riferimento, a livello nazionale e locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA