«Auto troppo veloci in via Savonarola» Borsea fa appello a sindaco e Consiglio

BORSEAROVIGO I residenti di Borsea si appellano al Consiglio comunale affinché vengano presi provvedimenti per mettere in sicurezza un tratto di via Savonarola, prima che sia troppo tardi. Si tratta dell'ultima parte della via che dal centro della frazione rodigina porta verso la rotatoria che collega alla Fattoria e alla strada che porta a Pontecchio. In questo tratto, spiegano alcuni cittadini che si sono rivolti al consigliere comunale Antonio Rossini affinché porti il problema in Consiglio, la strada dopo una prima curva affronta un...