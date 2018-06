Auto pubbliche a energia pulita Svolta Toyota per il car-sharing

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀ SOSTENIBILEVENEZIA Dal primo giugno il car sharing a Venezia - come previsto da tempo - non è più svolto dal gruppo Avm, ma affidato a Toyota dall'amministrazione comunale. Fino a settembre l'iscrizione è gratis e finora ad iscriversi sono state 680 persone, di cui 80 tra società e pubbliche amministrazioni, sono stati fatti 132 noleggi e risparmiata l'emissione di 230 chili di anidride carbonica nell'aria, oltre a composti inquinanti residuati dalla combustione di idrocarburi. Questo perché la flotta Yuko Toyota è ibrida e in...