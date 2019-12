Auto nell'Adige, riemerge il corpo di un papà di 44 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAVARZERE Quando, ieri mattina, i pompieri hanno recuperato il corpo di Sandro Padoan, 44 anni, di San Pietro di Cavarzere, dalle acque dell'Adige, i suoi due figli, di cinque e nove anni, erano a scuola. La madre, Cristina, la notte precedente, non aveva dormito: era rimasta sul luogo dell'incidente fino alle 3, aspettando una macchina, un corpo, che il fiume non voleva restituire. Poi aveva ceduto; ma, il mattino dopo ha mandato i figli a scuola, come se fosse un giorno normale, come se suo marito potesse tornare ad abbracciarli. Poi è...