(An.Fr.) È imponente il numero di tamponi che in questi giorni viene effettuato al Covid point del foro boario. Dove anche ieri mattina si sono riversate centinaia di automobili, tanto che intorno alle 9 il servizio ha dovuto esser chiuso. Per riaprire una volta che la coda era stata smaltita. Il lungo serpentone si era fermato all'innesto di via Donizetti con la Postumia, creando ovviamente qualche disagio al traffico. Sul posto la polizia locale del comandante Andrea Marchesin. I responsabili della logistica del drive-in hanno di conseguenza deciso di chiudere in via temporanea il Covid point. Nel frattempo sono state fatte entrare nel piazzale tutte le auto che potevano starci. Raggiunto il massimo della capienza è stato consigliato a coloro che non erano riusciti ad entrare di andare ai Covid point di Conegliano o Treviso se proprio avevano urgenza di sottoporsi al tampone. Dopo aver effettuato un numero considerevole di test ed essendosi venuta ad allentare la pressione sul piazzale, l'accesso è stato riaperto verso metà mattina. La scorsa settimana era accaduto che, intorno alle 10.30, il Covid Point venisse chiuso per saturazione, gli addetti avevano addirittura terminato gli stampati che vengono consegnati a chi accede per registrarsi. «Sono operatori straordinari è il commento che rimbalza fra gli automobilisti in coda lavorano per la tutela della nostra salute, con questo tempaccio e mettendo a rischio pure la propria».

