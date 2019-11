Auto fuori strada, distrutta la pensilina dell'autobus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARTELLAGOLa notte (spesso alcolica) di Halloween è stata ancora una volta caratterizzata da una miriade di piccoli incidenti il tutto il terriorio provinciale, in stragrande maggioranza fortunatamente senza serie conseguenze. Al di là della tragedia di Jesolo di cui scriviamo in queste pagine il fatto più significativo e potenzialmente pericoloso si è registrato a Martellago dove solo per miracolo la notte delle streghe importata dagli States non è finita in tragedia per una 29enne di Olmo, protagonista di una rovinosa uscita di strada...