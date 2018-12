Auto, costruttori convocati martedì pronta la marcia indietro sull'ecotassa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA La quiete dopo la tempesta. Quello che sembrava un uragano dalle conseguenze devastanti, l'ennesima frizione in grado far saltare il governo, si è rapidamente trasformato in una tempesta tropicale. E, a questo punto, non si meraviglierebbe nessuno se presto diventasse un'uggiosa pioggerellina autunnale.Visto il fronte di sbarramento privo di qualsiasi crepa, i leader politici dei movimenti che sostengono l'esecutivo e hanno un ruolo ministeriale tutt'altro che irrilevante, non hanno impiegato molto a fare marcia indietro. Lo ha...