Auto a idrogeno, scommessa in accordo con Eni e Toyota

CARBURANTIVENEZIA Il sogno del sindaco è portare l'industria automobilistica del futuro a Marghera, se non come produzione almeno come ricerca. Non si parla di auto ibride, e neppure di auto elettriche che si ricaricano inserendo il cavo dell'auto in una presa elettrica realizzata allo scopo.La scommessa è sulle auto a idrogeno. Auto sempre con motore elettrico, ma alimentate con le celle a combustibile anziché da batterie. Queste sfruttano una reazione chimica tra l'idrogeno contenuto in speciali serbatoi (si farà il pieno di quello ai...