Autisti a rischio aggressione: un pulsante consentirà di chiamare i soccorsi a bordo

IL PROTOCOLLOVENEZIA E' iniziato il lavoro tra Prefettura e Actv per la realizzazione di un protocollo d'intesa e coordinamento tra Polizia, Carabinieri e Vigili per la sicurezza a bordo degli autobus, e in particolare per la gestione delle emergenze. E' di pochi giorni fa la richiesta dei cinque sindacati di categoria dei trasporti (Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Cgil, Ugl trasporti e Faisa Cisal) di militarizzare gli autobus notturni, a fronte dell'ultimo episodio di violenza a bordo della linea 53E sabato scorso, dove un autista era diventato il...