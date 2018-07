Austria e Germania sono d'accordo: «I clandestini li rimandiamo in Italia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NEGOZIATOBERLINO Dopo l'intesa raggiunta ieri a Vienna fra Sebastian Kurz e Horst Seehofer, il cerino, o come si dice qui lo schwarzen Peter, passa all'Italia, dopo essere stato a lungo in mano ad Angela Merkel, poi finito alla Spd e ritornato a Seehofer. Il ministro dell'Interno tedesco sperava di convincere il cancelliere austriaco a riprendersi alla frontiera i migranti sbarcati senza i requisiti in Germania. Da Kurz invece è arrivato un chiaro picche. L'Austria non ci pensa ad avallare soluzioni nocive al Paese, è il ritornello di...