L'ALLARME

AURONZO «Cari concittadini la situazione dei contagi è ancora più grave di quella che emerge dai dati. Faccio appello di nuovo al vostro senso civico e alla vostra responsabilità». Ad Auronzo di Cadore il virus non molla la presa. Il numero dei positivi aumenta di giorno in giorno e il sindaco Tatiana Pais Becher potrebbe esser costretta a usare le maniere forti. L'aveva annunciato giovedì scorso: «Se i numeri continueranno a crescere potrei decidere di anticipare la chiusura dei locali». A distanza di quasi una settimana l'ondata di positivi non è diminuita e la soluzione per arginarla potrebbe essere proprio quella di adottare misure più restrittive. Ma a preoccupare il primo cittadino c'è anche altro: il numero dei positivi infatti potrebbe essere sottostimato rispetto alla realtà. Una considerazione resa possibile proprio dal lavoro capillare fatto sul territorio. Pais Becher infatti chiama quotidianamente i cittadini che contraggono il virus. E proprio durante queste telefonate ha individuato un discreto numero di persone con sintomi che non si sono ancora sottoposte a tampone. La situazione ad Auronzo di Cadore è atipica.

IL BOLLETTINO

A livello provinciale, infatti, il numero di nuovi contagi ha subito una consistente frenata: 118 nelle ultime 24 ore. Il totale degli attualmente positivi vola a quota 3.668 casi. Preoccupa, invece, il numero di decessi. Quattro nella sola giornata di ieri. Si tratta di pazienti che erano ricoverati all'ospedale di Belluno: un 76enne e un 67enne di Rianimazione, un 72enne e una 95enne di Geriatria covid. Da inizio emergenza sono quasi 200, per la precisione 192, le persone morte con o per il covid all'interno e all'esterno degli ospedali. Nelle strutture sanitarie della provincia i ricoveri sono ben 154. Dieci le persone in condizioni gravissime che lottano tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione: cinque a Belluno e altrettanti a Feltre. In totale i pazienti covid al San Martino sono 62. Mentre al Santa Maria del Prato sono 41. Poi ci sono gli ospedali di comunità: si contano 5 ricoveri ad Alano, 15 a Feltre, 13 ad Agordo, 5 a Belluno e 13 ad Auronzo.

I TIMORI

A parlare dei dati preoccupanti di Auronzo di Cadore è stato il sindaco Tatiana Pais Becher nell'aggiornamento quotidiano dal suo profilo Facebook. «La situazione nel nostro comune sta rapidamente peggiorando ha esordito il primo cittadino i dati di oggi dicono che i casi positivi sono saliti purtroppo a 243». Ma ha anche aggiunto che il numero reale delle persone contagiate potrebbe essere più elevato. «Durante le telefonate che effettuo quotidianamente ha spiegato Tatiana Pais Becher riscontro casi di cittadini con sintomi, familiari dei positivi che devono ancora essere sottoposti al tampone. Attualmente i cittadini in isolamento presso la propria dimora sono 110, in quanto contatti stretti di persone risultate positive». Il totale potrebbe quindi aver già sfondato le 300 positività.

CASA DI RIPOSO

Di certo non aiuta il focolaio nella casa di riposo. Stando ai dati forniti ieri sera ci sono 58 anziani positivi e 31 dipendenti contagiati, per la maggior parte asintomatici. A questi si aggiungono 11 ospiti trasferiti nella residenza per anziani di Cortina D'Ampezzo e 10 nell'ospedale di comunità di Auronzo. «L'emergenza del personale non è ancora risolta ha spiegato il sindaco si spera che questa settimana possano rientrare alcuni degli operatori che sono a casa in quanto positivi. Un ringraziamento accorato va ai dipendenti che continuano a lavorare con turni massacranti in una situazione di stress fisico e psicologico». Lo sforzo deve essere comune e passare attraverso poche regole fondamentali: indossare la mascherina, igienizzare le mani, evitare gli assembramenti e gli spostamenti non necessari. «L'impennata dei contagi degli ultimi giorni richiede un ulteriore richiamo ai cittadini ha concluso il sindaco Vi chiedo di prestare la massima attenzione alle nuove disposizioni governative». L'alternativa è la chiusura anticipata dei locali.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA