AUMENTO IN DOPPIA CIFRA

CORTINA D'AMPEZZO Il contagio da coronavirus continua ad aumentare nella popolazione di Cortina, con un incremento a 2 cifre, nel volgere di pochi giorni: ieri il dato ufficiale è salito a 79, rispetto ai 67 di venerdì 3 aprile. Ancora una volta è il sindaco Gianpietro Ghedina a darne notizia, utilizzando i canali sociali: «In questi ultimi 3 giorni si sono aggiunti 12 nuovi casi, portando a 79 il numero di postivi nel territorio di Cortina d'Ampezzo. Il dato si attiene a quello dello scorso fine settimana, in cui erano aumentati di 13, per cui il numero rimane alto». A fronte di questo dato preoccupante c'è un'altra statistica confortante: «Le persone in quarantena, in isolamento domiciliare, scendono invece da 115 di venerdì a 86. Questo è, in parte, un buon segnale», commenta Ghedina. Ricorda inoltre che Luca Gandini, commissario della locale sezione della Croce bianca, conferma che le giornate di sabato 4 e domenica 5 aprile sono state tranquille, senza il preoccupante ricorso ai trasporti in ambulanza che aveva creato forte apprensione a fine marzo. «La Aulss 1 di Belluno ha assunto ogni precauzione aggiunge il sindaco disponendo l'isolamento dei pazienti e attuando un rigido protocollo. Ringrazio tutti i medici, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, la protezione civile, i volontari e tutti coloro che sono in prima linea a rischiare propria la vita per salvare la nostra».

I PROVVEDIMENTI

Il sindaco Ghedina ha emanato ieri due misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: si tratta della proroga di due ordinanze emesse a marzo. Con una conferma la chiusura al pubblico degli uffici comunali sino a lunedì 13 aprile. Si prolunga quindi di dieci giorni quanto già era stato disposto sino al 3 aprile. La stessa data riguarda anche il divieto di transito a piedi e in bicicletta lungo la passeggiata ricavata dalla vecchia Ferrovia delle Dolomiti, dalla località Cademai sino a Zuel di Sopra, quindi per tutto il tratto che passa fra le abitazioni, per una lunghezza di cinque chilometri. Con questa ordinanza si è voluto interdire la frequentazione di una zona solitamente molto frequentata, sia dai residenti, sia dai forestieri che ancora animano molte seconde case di Cortina, con la preoccupazione che possano aumentare in questi giorni, malgrado le disposizioni governative e le ordinanze locali che vietano gli spostamenti. Un dispositivo analogo proroga l'ordinanza di sospensione del mercato settimanale del martedì e del venerdì, quindi da oggi sino a comprendere la data di martedì 14 aprile. In entrambi i casi le ordinanze del sindaco sono in linea con i decreti del presidente del Consiglio dei ministri, per contenere la diffusione del contagio da coronavirus.

CHIESE CHIUSE

A Cortina restano chiuse le chiese, compresa la parrocchiale dei santi Filippo e Giacomo, ma il parroco don Ivano Brambilla si è accordato con radio Cortina per la trasmissione in diretta, sulle frequenze radio e in streaming, delle funzioni solenni del Triduo pasquale. Si comincia giovedì santo 9 aprile, dalle 20 alle 20.45; venerdì santo dalle 15 alle 16; non ci sarà ovviamente alcuna processione. Nella sera di sabato, solitamente dedicata alla cerimonia del fuoco e dell'accensione del cero pasquale, la trasmissione è prevista dalle 20 alle 21. Il giorno di Pasqua, domenica 12, la messa solenne è fissata dalle 10.30 alle 11.20; è previsto il collegamento anche nella giornata di Pasquetta, lunedì dell'Angelo, ancora dalle 10.30 alle 11.20.

Marco Dibona

