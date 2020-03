Trentanove posti letto in più rispetto agli attuali ventitré, in tre reparti chiave: Terapia intensiva (rianimazione), Semintensiva respiratoria, e Malattie infettive degenze. L'Usl 1 Dolomiti ha messo a punto nelle ultime ore un piano preciso per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Nei vari reparti sono state studiate soluzioni che permettano di aumentare con facilità la capienza e di poter essere immediatamente operativi. I diciotto posti della terapia intensiva della provincia diventano così venticinque: cinque in più a Belluno che passa da nove a quattordici, due in più a Pieve di Cadore che passa da due a quattro, mentre rimangono invariati i sette dell'ospedale di Feltre. Nel reparto di malattie infettive, degenze si passa da cinque posti a trentasette. Quindici quelli aggiunti a Feltre. Al momento rimangono invece inutilizzate le tende che erano state allestite fuori dai nosocomi di Belluno e Feltre in attesa di scenari peggiori che al momento, fortunatamente, non si sono verificati. Ciò che è certo è che il piano per far fronte a un eventuale peggioramento del quadro è imponente. In tutto il veneto i posti letto in più sono cinquecentotrentaquattro. Un numero imponente che ha l'obiettivo di rassicurare i pazienti nel caso in cui lo scenario dovesse mutare velocemente.

ES

© RIPRODUZIONE RISERVATA