IL BILANCIO

VENEZIA Una frenata improvvisa ma beneaugurante quella del coronavirus nel Veneziano. Il bollettino di ieri pomeriggio ha fatto il paio con il report di sabato sera e ha consegnato al territorio un fine settimana di luce, dopo una decina di giorni di buio e preoccupazioni.

LA GIORNATA

Le ventiquattr'ore comprese tra le 17 di sabato e le 17 di ieri hanno portato in dote 26 nuovi contagi, che fanno salire il conto totale a 5.422 malati Covid dall'inizio della pandemia. Una crescita rallentata se confrontata ai bollettini dei giorni scorsi quando per tre volte si erano superati gli oltre cento contagi. Una cifra di aumenti giornalieri così bassa non si registrava dal 29 settembre. Il rallentamento dei contagi fa rima anche con il piccolo balzo in avanti degli attualmente positivi (ora 1.548) ma soprattutto con il calo dei ricoveri, scesi a 113 (-2), 9 dei quali in Terapia intensiva. La bontà del report regionale per il Veneziano è sigillata anche dallo zero nella casella dei decessi. In aumento invece le persone in isolamento nel Veneziano. Con il bollettino di ieri sono salite a quota 3.004 di cui 1.109 sono malati Covid, 69 dei quali con sintomi: sono, questi ultimi due numeri (positivi in isolamento e sintomatici in isolamento), i più alti dell'intera regione in entrambe le categorie di riferimento.

Sul fronte focolai, continua a preoccupare la situazione di Villa Salus e del Fatebenefratelli, oltre ai contagi nella comunità bengalese.

MARTELLAGO

Altro focolaio di coronavirus scolastico a Martellago, dopo quello alle elementari. Stavolta a essere coinvolti sono stati i bimbi più piccoli che frequentano il nido comunale Il Pulcino, affidato dal Comune alla coop sociale Codess: l'asilo, in via Aldo Moro a Maerne, è frequentato da poco meno di una trentina di bambini tra i 3 e 36 mesi.

Il caso, gestito con il massimo riserbo dall'Ulss e dall'amministrazione comunale, è esploso in realtà sabato 10 ottobre quando ai genitori della sezione più numerosa, quella dei medi e dei grandi, meno di venti bambini, è stato comunicato che uno degli alunni era risultato positivo: rimasto a casa con sintomi da mercoledì 7 ottobre, era stato sottoposto a tampone e tra venerdì e sabato il molecolare ne aveva confermato la positività. Lunedì mattina, al nido, quindi, su tutti gli altri bimbi è stato effettuato il tampone rapido e alcuni di loro più una maestra sarebbero risultati positivi: il numero esatto non è stato comunicato neanche alle famiglie, che anche in questo caso hanno lamentato ritardi e carenza di informazioni.

Così per l'intera sezione è scattata la quarantena, anche se inizialmente volontaria: genitori e piccini, anche quelli negativi, sono comunque rimasti da subito in isolamento a casa, ma la disposizione ufficiale in tal senso dall'Ulss l'avrebbero ricevuta per telefono giovedì 15 ottobre. Il provvedimento durerà fino al 21 compreso. La struttura non ha comunque chiuso del tutto ed è rimasta aperta per la sezione dei lattanti, che è separata e non ha contatti con i più grandicelli. Per l'amministrazione comunque il nuovo, preoccupante caso è sotto controllo, così come è ormai rientrato il focolaio, il primo in ambiente scolastico nel Veneziano, sviluppatosi alla primaria dell'istituto Goldoni di Martellago: dopo la quarta, rientrata a scuola lunedì 12, mercoledì 14 è tornata in classe anche l'altra classe in quarantena, una prima. E l'insegnante positiva ricoverata a Dolo in condizioni serie è stata dimessa.

Nicola De Rossi

Nicola Munaro

