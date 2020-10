I NUMERI

UDINE Continuano ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva in Fvg così come quelli negli altri reparti. Preoccupa sempre di più la tenuta del sistema sanitario. Sono salite a 27 infatti le persone accolte in area critica, quattro in più rispetto a domenica, così come crescono a 119 i pazienti ricoverati in infettivologia. Sul fronte dei contagi si sono rilevati 334 nuovi casi con 3.087 tamponi eseguiti, mentre si contano tre nuove vittime: una 41enne di Trieste, una 73enne e una 94enne, entrambe di Pordenone. 141 le nuove positività nel capoluogo giuliano, 134 in provincia di Udine, 6 nel Pordenonese e 19 a Gorizia, alle quali si aggiungono 71 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono saliti a 3.312 (+ 262).

OSPEDALI

«Da fine primavera a oggi ci siamo trovati di fronte ad una situazione in cui c'è stata una forte domanda di assistenza extra ospedaliera legata a persone in isolamento non trattabili nelle abitazioni private, a cui si associa però in questi ultimi giorni una nuova impennata di richieste di posti letto negli ospedali. Per questo motivo stiamo compiendo delle rimodulazioni all'interno dei nosocomi al fine di garantire, in modo efficiente, le richieste legate alla gestione attuale della pandemia». Lo ha detto il vicegovernatore Riccardo Riccardi. L'aumento degli isolamenti rispetto ad aprile, quando erano fermi a 2500, per Riccardi significa «che in questo ultimo periodo il baricentro dell'attenzione si è spostato fuori dagli ospedali; rispetto al passato abbiamo quindi dovuto rimodulare l'offerta di assistenza alle persone contagiate dal covid-19».

I FOCOLAI

Tra i focolai cresce la preoccupazione nel settore delle residenze per anziani con il bilancio dei contagi all'Asp della Carnia di Tolmezzo che vede altri 22 ospiti e un nuovo operatore positivi, per un totale che sale a 34 ma destinato probabilmente a crescere ulteriormente con l'arrivo degli esiti degli ultimi tamponi. A questa situazione si aggiungono ancora altri infetti nelle case di riposo Flora2 e Itis a Trieste, Arcicasa di San Quirino, Alle betulle di Cavasso Nuovo. Contagiati un infermiere di Asugi a Monfalcone, uno dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento, un'ostetrica dell'Asufc a Gemona, un operatore e un infermiere dell'Ospedale di Udine. Positivo pure il sindaco di Casarsa della Delizia Lavinia Clarotto, mentre il municipio è stato chiuso stamattina per la positività di un dipendente. 4 poi i nuovi casi di positività al covid-19 nel comune di Tarvisio, a fronte di oltre 90 tamponi eseguiti sabato. Tre classi (e i relativi docenti) sono attualmente in isolamento, in attesa di tampone allo Stellini di Udine, alla elementare Fritz, parte del sesto comprensivo cittadino due sono le classi in isolamento in seguito alla positività riscontrata in un insegnante.

FEDRIGA

«I dati in nostro possesso certificano che i tanto promessi vaccini non saranno nelle nostre disponibilità in tempi brevi e per la loro diffusione serviranno mesi». Ha esordito così il presidente Massimiliano Fedriga, intervenuto al meeting promosso da Noi per l'Italia all'abbazia di Rosazzo. «Non è una questione solo di funzionamento ma soprattutto di approvvigionamenti e il Paese Italia proprio per questo deve affrontare la questione che con il virus occorre convivere ma non decidendo la domenica per il lunedì quali attività bloccare in modo poco razionale. Da parte nostra avevamo proposto una profonda revisione del Dpcm, queste misure non serviranno a ridurre i contagi ma metteranno in ginocchio quelle categorie che avevano investito per mettersi in regola in questi mesi».

