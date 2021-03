IL CONTAGIO

BELLUNO Punta sempre più in alto la curva dei nuovi positivi. Ieri sono stati 104, a dispetto dei numeri bassi del fine settimana che, come sappiamo, sono legati alla minore attività dei punti tampone e del laboratorio analisi. Belluno torna vicino ai 250 nuovi positivi ogni 100mila abitanti. Il dato è basato sulla media degli ultimi 7 giorni sui dati della protezione civile. Ieri sera la provincia dolomitica era ferma a 245. A distanza di un giorno ha recuperato 5 punti ritornando vicinissima alla soglia di allerta delle settimane precedenti Natale quando era ben oltre i 250. L'andamento è altalenante ma tende verso l'alto.

ATTUALMENTE POSITIVI

Ieri i bellunesi con il virus erano 1.217. I numeri legati ai positivi sono i primi a crescere e, a fine ondata, i primi a diminuire. Ci vuole più tempo, invece, perché aumentino i ricoveri e le vittime. «Sappiamo che dalla casistica che cresce ai ricoveri passano 8-10 giorni ha spiegato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti E 3-4 settimane, di riflesso, per la mortalità. Però non mi aspetto grandi impatti. Non siamo passati da 50 a 200 nuovi casi al giorno. La curva sta salendo in modo più graduale».

RICOVERI IN CRESCITA

Ieri, oltre ai positivi, sono aumentati anche i ricoveri. Otto pazienti in più nei reparti covid in 24 ore. Negli ospedali di Belluno e Feltre, in totale, ce ne sono 72 (lunedì erano 64). Se ne contano 54 in area sub-intensiva (+6), 7 gravi nelle Terapie Intensive (+1) e 11 negli ospedali di comunità (+1). Un aumento considerevole che porta Belluno in fascia 3 su 5, nella tabella creata da Azienda Zero per valutare i posti letto, sia nell'area cosiddetta non critica, sia nelle Terapie Intensive. Il dato positivo è che, nelle ultime 24 ore, non ci sono state vittime covid. A preoccupare, per il numero di contagi, sono i comuni nella parte alta della provincia come era accaduto anche all'inizio della seconda ondata. I peggiori con più di 5 positivi ogni 100 abitanti sono Comelico, San Pietro, Livinallongo, Selva, Borca, Pieve, Perarolo, Ospitale, Voltago, Falcade. Mentre la parte bassa della provincia, quindi Alpago, Belluno, Valbelluna, Feltrino, si mantiene su livelli molto più bassi. C'è da dire, però, che ora è quasi tutto bloccato. Il Veneto è in zona rossa. Le scuole sono chiuse. Il passaggio tra un comune e l'altro è possibile solo per necessità, salute o lavoro. Di conseguenza, i presupposti per un rallentamento o un contenimento dei contagi ci sono tutti. A meno che non sia troppo tardi. Per capire l'origine di questa terza ondata bisogna risalire a circa 20 giorni fa. Quando a Valle di Cadore due bambini dell'asilo sono risultati positivi al covid-19 facendo nascere un piccolo focolaio. Negli stessi giorni, a soli 5 chilometri di distanza, ne è scoppiato uno più grosso a Pieve di Cadore. Un operaio residente fuori comune, non sapendo ancora di essere positivo, ha contagiato una famiglia da cui era andato a fare dei lavoretti in casa. Questo ha innescato una serie di cause ed effetti che, in pochi giorni, ha portato i contagi di Pieve a quota 50. Non è un caso che i positivi siano quasi tutti concentrati alla testa della provincia. Altri due fattori hanno gravato sulla ripresa dei contagi. Intanto la variante inglese, molto più contagiosa e duratura, tanto da spingere il Dipartimento di Prevenzione ad allungare i giorni di quarantena. E poi i vaccini. La partenza, a causa di forniture tagliate, è stata molto lenta. Ora si aggiungono i lotti sospesi. E AstraZeneca bloccata. Ma altri vaccini sono in arrivo come il Johnson&Johnson e la speranza è di ripartire al più presto per uscire una volta per tutte dalla pandemia.DP

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA