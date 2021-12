IL QUADRO

UDINE Oltre cento pazienti operati in meno in una settimana. È il rischio che corre la sanità non Covid se non si ridimensionerà - come tutti si augurano - la richiesta di posti letto intensivi per i pazienti contagiati dal virus nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. La triste contabilità della salute non fa piacere a nessuno, ma è una necessità che si presenta ogni giorno sul tavolo decisionale di chi tira le fila della sanità friulana. Venerdì sera l'ospedale di Udine ha dovuto aprire altri quattro posti letto in Rianimazione Covid. Perché i letti non bastavano più per far fronte a tutti i casi più gravi.

«Abbiamo aperto altri quattro posti letto di Terapia intensiva al padiglione d'ingresso, come espansione della Terapia intensiva covid - conferma il direttore medico di presidio del Santa Maria della Misericordia Luca Lattuada -. Ho sentito chiedere l'ospedale è pronto a reggere l'impatto dell'ondata pandemica?. La domanda giusta è se i pazienti sono pronti. Mi spiego. Per ogni posto letto di terapia intensiva ci vogliono infermieri e medici che se ne occupano. Di solito si mette un infermiere ogni due posti e questi infermieri devono essere presenti sulle 24 ore. Quindi ne servono cinque. Il personale che lavora in Intensiva di solito è lo stesso che lavora nelle sale operatorie, quindi se quei cinque infermieri devono guardare due letti di Intensiva non vanno in sala operatoria. Questo vuol dire che in una settimana perdiamo 25 sedute operatorie. Visto che in media ci sono 2 pazienti e mezzo a seduta, ogni due letti di intensiva Covid perdiamo la possibilità di operare 60 pazienti in una settimana». Quattro nuovi letti di rianimazione covid, quindi, si tradurrebbero, con queste proporzioni, in «quasi cento pazienti operati in meno in una settimana». Ovviamente, Lattuada, si augura che il problema rientri prima. Fino a venerdì, infatti, «le sedute operatorie erano mantenute al 90%. Adesso, dopo l'apertura di questi 4 letti di intensiva Covid la possibile conseguenza è quella di perdere altre sedute. Domani (oggi ndr) decideremo cosa fare, se riusciamo a rientrare dai 4 letti. Sennò lunedì bisognerà ridurre qualche seduta operatoria». La sanità non covid sta già pagando un prezzo. Recentemente si sono dovuti aprire altri 16 letti al piano terra del padiglione 9 in Infettive, con il personale che prima al Gervasutta seguiva la Rsa covid, spostata (e ampliata a 34 letti) a Gemona. Ai pazienti contagiati si sono convertiti altri 15 posti a Palmanova e così via.

In sofferenza soprattutto i reparti di Medicina a Udine, come denunciato da Stefano Bressan della Uil Fpl, che ha parlato di «gravi criticità», con rischio di «burnout» per il personale. Il problema segnalato da Bressan riguarda soprattutto i letti bis, allestiti per accogliere «3 pazienti in stanze originariamente per 2 letti». Bressan ha parlato di «sovraffollamento delle stanze all'interno di realtà, come quelle delle Medicina di Udine, in cui sono ricoverati i pazienti più fragili,i che non andrebbero rinchiusi in stanze-pollaio, ma maggiormente tutelati anche con il giusto distanziamento sociale», soprattutto in tempi di variante Omicron. «L'attenzione non è arrivata solo dalla Uil - rileva il direttore generale Denis Caporale, ma è stata posta giustamente anche dagli altri sindacati. Non parlerei di sovraffollamento, ma di una pressione maggiore sulle Medicine, che è sintomatica rispetto alla stagionalità. Si verifica ogni anno in questo periodo. Certamente, però, è un dato di fatto che si stanno convertendo diversi posti letto in posti Covid e questo si ripercuote sulla sanità normale. Abbiamo difficoltà anche nelle strutture secondarie, convertite in strutture secondarie Covid». Caporale evidenzia che, causa pandemia «in questo momento è difficile assicurare posti letto puliti in tutto il sistema. Ma non bisogna strumentalizzare». Ad occuparsi già in passato dei problemi delle Medicine era stato anche il segretario Rsu Massimo Vidotto. «Se questi reparti sono sempre stati in sofferenza, ci possiamo aspettare solo maggiori criticità con la riduzione di posti letto di Medicina nel territorio aziendale e questo costringe le medicine aperte a sostenere un turn over di pazienti sempre più elevato, quindi la necessità di dimettere costantemente pazienti per poterne accogliere altri e questo mette i sanitari sempre più in difficoltà. Inoltre in tempi di pandemia andare in sovrannumero nelle stanze è sempre più rischioso, anche perché non tutti i ricoverati sono vaccinati. L'Azienda fa quello che può». Vidotto non mette in discussione la legge nazionale che impone l'obbligo vaccinale, che va rispettato, ma fa un discorso pratico di numeri e camici in corsia: «Posto che non c'è dubbio che i sanitari debbano vaccinarsi, forse è arrivato il momento di chiedersi se per garantire le prestazioni indispensabili ai cittadini il sistema sia o meno nelle condizioni di potersi permettere di tenere i sanitari a casa, quando la macchina è ogni giorno sempre più in affanno».

