LA SITUAZIONE

PADOVA La normalità a cui tentavamo di aspirare non esiste più. A leggere i numeri dei contagi nei comuni padovani anzi c'è da essere molto preoccupati. Oggi sarebbero solo quattro le municipalità che, se guardassimo all'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, potrebbero ancora essere aperte: Anguillara, Masi, Pozzonovo, Villa estense e Bagnoli di sopra. Tutte le altre sarebbero in quarantena. Finora le ha salvate, come il resto del Veneto, la somma di altri parametri, come il numero di posti in terapia intensiva o nei reparti covid. Ma non c'è da aspettarsi granchè. Il picco dei contagi non è ancora arrivato, dicono gli esperti.

Se fossimo stati prima del 16 giugno, quando l'incidenza era il solo parametro misurato, con questi numeri saremmo già passati in fascia rossa. Ecco i parametri. Zona bianca: incidenza settimanale inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Zona gialla: incidenza settimanale tra 50 e 150 casi ogni 100.000 abitanti con rischio basso o moderato. O incidenza settimanale tra 150 e 250 casi ogni 100.000 abitanti con una delle seguenti condizioni: occupazione delle aree mediche inferiore al 30%; occupazione delle terapie intensive inferiore al 20%. Zona arancione: incidenza settimanale tra 50 e 150 casi ogni 100.000 abitanti con rischio alto. O incidenza settimanale tra 150 e 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Zona rossa: incidenza superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. O incidenza settimanale tra 150 e 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le condizioni: occupazione delle aree mediche superiore al 40% e occupazione delle terapie intensive superiore al 30%.

IL DETTAGLIO

Il fatto è che in tutta l'Ulss 6, in una settimana l'indice è schizzato da 440 a 550 casi ogni centomila abitanti, mentre se guardiamo ai distretti stavolta è quello delle Terme ad avere il risultato peggiore con 677 casix100mila.

Come singoli comuni non c'è più distinzione di zona comne accadeva una volta dove per esempio nell'Alta c'erano meno vaccinati. Ora sono tutti coinvolti con numeri sbalorditivi: Due Carrare che ha 65 casi assoluti su 7mila abitanti ha una incidenza di 1.464 casi per 100mila abitanti. Qualche giorno fa avevamo riportato il caso della scuola primaria Gabriele D'Annunzio dove solo 9 bambini occupavano il loro posto in aula, una seconda elementare. Superano i mille anche Bagnoli di Spora e Campo San Martino. Il capoluogo Padova arriva a 430, con 897 nuovi casi in una settimana. La stessa Vo' non è immune con i suoi 18 casi ha un'incidenza molto alta. Si salvano solo i comuni più piccoli, dove c'è meno circolazione.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA