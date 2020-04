POVERTÀ

UDINE Aumentano le richieste di cibo al Banco Alimentare del Fvg. E le previsioni dicono che, probabilmente, la situazione diventerà ancora più impegnativa nelle prossime settimane. Con le difficoltà economiche generate dalle restrizioni anti-coronavirus, infatti, l'associazione regionale ha registrato un incremento del 20 per cento sia per quanto riguarda le domande da parte delle strutture caritative, che evidentemente rilevano una crescita di contatti da parte di persone bisognose, sia per quanto riguarda le domande dirette. Ed è solo l'inizio: il Banco Alimentare, infatti, si aspetta una sorta di rinculo perché con un futuro ancora incerto, se molte attività resteranno chiuse, col passare dei giorni le condizioni delle famiglie non miglioreranno. Dall'altro lato, però, crescono anche le donazioni: L'emergenza c'è, si sente e si vede dicono all'organizzazione no profit -. Ci sono però anche spiragli di solidarietà e di aiuto, che per noi sono importantissimi. Tante persone si stanno dimostrando molto disponibili: ci contattano per offrire aiuto e ci danno il loro sostegno. Alcune aziende alimentari e non alimentari del territorio, che non avevano mai collaborato con noi in passato, ci hanno chiamato in questi giorni, donandoci alimenti preziosi, tra i quali migliaia di pezzi tra panini e tramezzini e molto cibo fresco, come formaggio, yogurth, frutta, pesce, carne, dolci. In una situazione difficile, questo è un segnale positivo. Anzi lanciano l'appello -, se qualcuno vuole dare un contributo, noi ci siamo. I canali di approvvigionamento del Banco, infatti, sono i mercati ortofrutticoli, le aziende alimentari, la grande distribuzione organizzata, la ristorazione collettiva (come le mense), l'Unione Europea (attraverso l'Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e i consumatori stessi (ad esempio grazie alla Giornata della Colletta Alimentare). Chiuse gran parte delle mense aziendali (e universitarie), l'associazione punta in particolare sul programma SitiCibo, raccogliendo prodotti freschi invenduti (pane, ortofrutta, prodotti di pasticceria, latticini ecc.) dai supermercati: l'anno scorso, il progetto ha portato alla redistribuzione di 1.174 tonnellate per un valore commerciale di quasi 3,22 milioni di euro; in provincia di Udine, sono 71 i punti vendita coinvolti e 30 le strutture caritative che ne beneficiano. Ovviamente, l'emergenza coronavirus ha avuto contraccolpi anche sull'operatività del Banco, che ha dovuto riorganizzarsi: dopo una prima settimana di stop, necessaria anche per riformulare le modalità di recupero e distribuzione degli alimenti alle strutture convenzionate, l'associazione è tornata operativa e risponde in base alle urgenze segnalate, seguendo tutte le norme igienico-sanitarie in vigore. L'attività però, è rallentata rispetto al solito: molti dei volontari, infatti, sono ultra 65enni e quindi, in questo periodo di emergenza, restano a casa. Il nostro Banco è di media grandezza e per noi questa è una sfida che richiede uno sforzo anche di creatività nel rimodulare forme, modi e abitudini. Cerchiamo con tutte le nostre forze di non venir meno e di non lasciarci vincolare dai limiti oggettivi delle circostanze, ma di cercare di continuare a fare la nostra attività ordinaria in una situazione straordinaria. Il Banco Alimentare regionale copre anche parte del Veneto orientale (Belluno, Venezia e Treviso); per quanto riguarda il 2019, l'associazione ha ridistribuito 2.942 tonnellate di alimenti (per un valore di oltre 7,6 milioni di euro); in Fvg ne hanno beneficiato 235 strutture caritative per un totale di 32.649 bisognosi assistiti.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA