BELLUNO Non servirà svuotare la fontana di piazza dei Martiri per evitare che terminato l'ultimo giorno di lezione gli studenti vi si tuffino. Non ci saranno né questo né alcun altro rito solitamente messo in campo al termine di ogni anno scolastico. Non ci sarà, per esempio, la pizza di classe per chiudere poco mendo di dieci mesi di lavoro. Sabato 6 giugno questo anno scolastico si concluderà senza che suoni alcuna campanella.

IL COMMISSARIO

Ecco il bilancio che ne fa Michele Sardo, già dirigente scolastico ed ora membro del Nucleo di supporto agli Esami di Stato. «Bisogna dire che sul percorso di quest'anno scolastico ha avuto un grosso impatto il Coronavirus - esordisce e la Didattica a distanza si è rivelata una sfida per tutti gli insegnanti. Una novità di fronte alla quale il corpo docente ha lavorato, aggiornandosi ed auto-aggiornandosi». Il preside Sardo poi sottolinea le richieste nuove che la modalità della Dad ha fatto emergere: «L'aggiornamento ha riguardato anche le modalità di valutare e di validare le prove svolte a distanza». Nella sua panoramica, Sardo non dimentica cosa tutto ciò abbia comportato per gli studenti: «La maggior parte dei ragazzi e delle ragazze ha risposto bene. E questo a fronte dell'esistenza di difficoltà di connessione che hanno certamente penalizzato più di qualcuno». Nella sua disanima non manca il rilievo di punti critici: «Qualche perplessità ha generato la perplessità sulla valutazione delle classi intermedie. In esse, fatta eccezione per situazioni eclatanti come nei casi in cui qualche studente sia completamente scomparso nella modalità di Dad, non è possibile non promuovere. Potrà insomma accadere che paradossalmente vengano promossi ragazzi che risultano insufficienti anche in dieci materie. Ma nel contempo l'insegnante dovrà prevedere un Pai (Piano di apprendimento individualizzato) per il recupero. Una decisione che evidentemente inciderà anche sulla didattica dell'anno che inizierà a settembre 2020». Infine una nota sugli esami ormai imminenti, sia quelli di terza media sia quelli di fine ciclo alle scuole superiori «Sembra che l'attenzione si stia spostando sempre di più sul protocollo della sicurezza piuttosto che non sul merito». In questo modo la scuola, anche quella bellunese, si prepara ad affrontare l'ultima settimana di scuola, con gli ultimi appuntamenti in Dad e poi il via agli scrutini, anche questi ultimi in modalità on line. Dalla settimana successiva prenderanno il via gli Esami di Stato.

ESAMI DI MATURITA'

Lunedì 15 l'insediamento delle diverse commissioni che in provincia di Belluno sono 41, dal giorno 17 il via alle prove che quest'anno si svolgeranno solo in forma orale. Un campo tutto nuovo e inesplorato per chiunque sarà coinvolto. Non solo le commissioni che saranno formate, fatta eccezione per i presidenti che saranno esterni, solo da insegnanti della classe; ma anche per gli studenti che ancora, in questi giorni, sono in attesa di conoscere i dettagli di come funzionerà la prova. Oltre di conoscere il presidente che verrà nominato solo nei prossimi giorni.

IL NUOVO ANNO

Poi lo sguardo e l'attenzione si rivolgerà ai prossimi mesi quando ogni Istituto dovrà misurare ciascuna aula e stabilire il numero massimo di alunni che vi potrà entrare garantendo la distanza di sicurezza. La scuola è un sistema complesso. E lo sarà ancor più il prossimo anno. A settembre nella nostra provincia, infatti, torneranno sui banchi quasi 23.000 alunni, 2.120 docenti e mille Ata, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. A meno che non ci siano nuove assunzioni. Non ci saranno, l'ultimo giorno di scuola, nemmeno gli autobus affollati. E non si potranno vedere nemmeno il prossimo anno, anche se i numeri appena citati impatteranno in maniera importante anche sul sistema della mobilità provinciale. (G.S.)

