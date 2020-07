UNIVERSITÀ

VENEZIA Le date di ripresa delle lezioni, a Ca' Foscari, sono state fissate: dal 7 settembre per i corsi di area linguistica, dal 14 per quelli delle aree economica, umanistica e scientifica. Confermata poi la «modalità duale» della didattica: in aula, ma anche in streaming e registrata, con tecnologie rinnovate e un sistema di prenotazioni per gli studenti, per rispettare il distanziamento imposto dal Covid. Ieri il rettore Michele Bugliesi, in una diretta Facebook, ha fatto il punto sulla ripresa di settembre. L'obiettivo resta quello di avere un'«organizzazione flessibile in risposta alle possibili evoluzioni dell'emergenza sanitaria», ma anche di «favorire la frequenza», in particolare delle matricole, come raccomandato dal ministero. «È un segnale forte quello che vogliamo dare, a conferma della volontà di promuovere il ritorno degli studenti e di inclusività per chi si troverà nella condizione di dover seguire le lezioni a distanza - ha spiegato -. Da settembre le attività accademiche riprenderanno a pieno ritmo, sostenute dagli investimenti in infrastrutture e a sostegno del diritto allo studio con i finanziamenti e gli incentivi alla residenzialità, connettività e trasporti decisi nelle scorse settimane insieme alle misure a favore degli studenti e delle famiglie colpite più duramente dalla crisi».

ESAMI E LEZIONI

Se a settembre gli esami continueranno a svolgersi a distanza (con deroghe possibili nei casi dove si potranno applicare le procedure anti-Covid), tutte le lezioni del primo semestre torneranno in aula con la cosiddetta modalità duale. Quindi non tutti gli studenti potranno assistervi in presenza, ma ci sarà un sistema di prenotazione dei posti per rispettare il contingentamento delle aule (in media la capienza sarà ridotta del 50%). Chi non troverà posto in aula, potrà seguire la lezione in streaming sulla piattaforma Zoom, ma ci sarà anche un'altra piattaforma dove per un settimana resterà la registrazione. «Le dotazioni tecnologiche delle aule permetteranno le migliori condizioni sia per la docenza, sia per la fruizione delle lezioni, in aula e da remoto» assicura l'ateneo, che ha investito circa un milione mezzo in dispositivi come whiteboard, visualizer di oggetti, software aggiuntivi, sistemi di videoconferenza, condivisione dello schermo.

LA PREVENZIONE

Sul fronte della prevenzione del rischio da Covid-19, Ca' Foscari si sta organizzando con distanziamenti e mascherine obbligatorie, misurazione della temperatura, dispenser di gel igienizzanti. Azzerato il ricircolo dell'aria negli ambienti, sono stati introdotti anche interventi di sanificazione quotidiana sulle superfici più utilizzate (maniglie di porte, pulsanti di ascensori, ripiano delle aree di ristoro, corrimano di scale, servizi igienici...).

BIBLIOTECHE

Già attivi, su prenotazione, tutti i servizi riguardanti il patrimonio bibliografico (consultazione, prestito, fotocopiatura, document delivery, prestito interbibliotecario), dal 24 agosto è prevista un'apertura ampliata, anche pomeridiana, in tutte le biblioteche. Mentre un nuovo software di prenotazione dei posti utilizzabile da smartphone permetterà di vedere i posti liberi in tutte le biblioteche dell'ateneo.

