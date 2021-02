ATVO

SAN DONA' Piazzale degli studenti più ordinato, steward per evitare gli assembramenti fuori dalle scuole e nelle autostazioni di San Donà, Jesolo e Portogruaro, anche se qualche studente segnala una corsa sovraffollata e la necessità di qualche accorgimento. Dal canto suo Atvo ha messo in campo una task force per affrontare al meglio il riavvio delle scuole: ieri mattina gli steward erano ben visibili, indossavano una pettorina gialla e tra la novità apprezzate da chi studia c'è la sistemazione del piazzale della cittadella studentesca, frutto della collaborazione tra Atvo, Comune e Città metropolitana. Ogni bus dispone di una corsia dedicata e sotto la nuova pensilina ci sono tutte le indicazioni: orario di partenza e destinazione.

Alcuni studenti dell'itis Volterra spiegano che «nella tratta Jesolo-San Donà si viaggiava distanziati: uno ogni due posti. Gli steward ci hanno spiegato la nuova suddivisione del piazzale per cui ognuno dei 13 bus adesso ha la sua corsia numerata, ogni giorno la stessa, mentre in passato chi arrivava per primo si posizionava nel piazzale. Adesso si va meglio».

GLI STUDENTI

«Vengo alla Salute di Livenza spiega un altro studente stamattina ho preso la linea classica Mestre-Venezia perché non sapevo se passava per il centro studi. I primi due posti del pullman erano liberi ma per metà gli altri posti erano entrambi occupati. Non c'erano persone in piedi ma in parecchi erano seduti sui posti doppi. Una situazione un po' inquietante, anche perché la scorsa settimana eravamo a scuola per frequentare dei laboratori e il distanziamento nel bus era rispettato, viaggiavamo con una decina di ragazzi su una cinquantina di posti disponibili».

Alcune studentesse dell'Alberti provenienti da Torre di Mosto spiegano che «nel bus si viaggiava distanziati. La suddivisione del piazzale è ottima, anche per evitare assembramenti. Avrebbero dovuto farla prima».

A garantire il controllo una decina di steward e altri dieci dipendenti di Atvo. Un operatore racconta di aver dovuto riprende in modo bonario qualche studente con la mascherina abbassata. «Fanno un sorrisetto e si giustificano dicendo che devono accendere la sigaretta, ma la maggior parte sono disciplinati e rispettano le distanze».

Sul piazzale della cittadella scolastica ieri mattina era presente il direttore di Atvo Stefano Cerchier per verificare partenze e arrivi, assieme a tre collaboratori.

«Escludo casi di sovraffollamento commenta Cerchier - Ogni bus può trasportare in media 43 persone; in questa prima giornata i bus hanno avuto un carico inferiore al massimo consentito da un minimo di 21, a un massimo di 37 studenti. In ogni caso avevamo messo a disposizione dei mezzi aggiuntivi, nel caso in cui la richiesta avesse reso necessario il supporto di altri bus, ma non si è reso necessaria per nessuna corsa. Il piazzale sistemato può arrivare ad ospitare 14 mezzi, compresa la fermata esterna su via Firenze. I servizi di trasporto, che hanno interessato i tre poli studenteschi, San Donà, Jesolo e Portogruaro, hanno garantito il servizio per 6mila studenti, con l'utilizzo di 160 bus, se tra settimane si arriverà al 75% degli studenti siamo pronti a mettere in strada 180 automezzi». Il personale dell'azienda di trasporto si è ritrovato all'alba per un breafing operativo, per le ultime indicazioni. Il presidente Fabio Turchetto sottolinea che «sia al mattino sia nel primo pomeriggio non si sono registrate situazioni di criticità e tutto è andato al meglio. È grazie alla collaborazione di tutti che riusciremo ad uscire da questa situazione e ritornare, quanto prima, ad una vita senza restrizioni».

Davide Bortoli

