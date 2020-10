In campo anche l'azienda di trasporto pubblico del Veneto orientale. «Evitate assembramenti fuori dalle scuole e nelle autostazioni di San Donà, Jesolo e Portogruaro», è l'appello che il presidente di Atvo, Fabio Turchetto rivolge agli studenti, alle loro famiglie, alle istituzioni, ma anche alle forze dell'ordine, perché si possano gestire i punti della città più caldi come stazioni e cittadella degli istituti sandonatese. Nelle ore di punta, infatti, c'è il rischio di assembramenti e qualche protesta non era mancata da parte dei genitori già nei primi giorni di scuola, per la presenza di studenti che stazionavano nella piazzetta. «È un momento delicato spiega Turchetto per cui si rende necessaria la collaborazione di tutti, per scongiurare la possibilità di essere di nuovo costretti a chiudere. Ci vuole l'attenzione da parte degli studenti, magari anche un intervento delle famiglie affinchè rivolgano le dovute raccomandazioni ai ragazzi e una presenza delle forze dell'ordine nei momenti (non molti nel corso della giornata) di maggiore affluenza. Atvo sta mettendo in campo ogni sforzo, ma serve una collaborazione da parte dell'intera comunità». «Fin dall'avvio dell'emergenza ricorda il direttore di Atvo, Stefano Cerchier l'azienda si è prodigata per garantire il massimo della sicurezza: dalla sanificazione dei mezzi e delle zone comuni, anche con sistemi tecnologicamente avanzati, al distanziamento, all'incentivazione del sistema online, l'aumento di mezzi». (D.Deb.)

