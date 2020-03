SAN DONÀ

Tutte le corse di Atvo saranno sospese domenica 22 e 29 marzo, e da domani entreranno in vigore i nuovi orari, sulla falsariga di quelli festivi. A seguito delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria del coronavirus, che hanno imposto anche ad Actv il cambio degli orari, anche l'azienda di trasporti del Veneto orientale ha deciso una variazione delle corse a partire da domani, giovedì 19 marzo.

Nello specifico, l'azienda di trasporti del Veneto orientale ha deciso che durante i giorni feriali saranno applicati gli stessi orari che valevano per i festivi, con una riduzione delle percorrenze del 30 per cento. Mentre nelle prossime due domeniche ci sarà lo stop completo alle corse.

IL PRESIDENTE TURCHETTO

«Nei giorni feriali si applicheranno gli orari dei giorni festivi conferma il presidente di Atvo Fabio Turchetto mentre nelle prossime due domeniche gli autobus resteranno fermi, salvo nuovi aggiornamenti. Stiamo ottemperando ai protocolli previsti dal Consiglio dei Ministri. Nelle ultime settimane gli utenti sono calati». In media si registra un massimo di cinque persone a corsa su un bus da 50 posti, e dunque c'è spazio sufficiente per accomodarsi distanti.

«Raccomando a tutti gli utenti di proteggersi continua Turchetto e spero che l'emergenza termini presto perché non è semplice stare in casa, ma ora è necessario. Serve calma, prestare attenzione e prudenza, soprattutto se si deve viaggiare bisogna pulirsi le mani».

LE MISURE IGIENICHE

Dall'inizio dell'emergenza, infatti, Atvo ha installato dei dispenser per igienizzare le mani a disposizione dei cittadini in tutte le autostazioni della rete ossia a Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino, San Donà, Portogruaro, Mestre e Venezia.

Per quanto riguarda il viaggio gli utenti vengono fatti salire dalla porta posteriore; quindi è stato posto un blocco (con del nastro) a circa due metri dall'autista, e si raccomanda di mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone e scendere sempre dalle porte posteriori.

In via momentanea è sospesa anche la vendita di biglietti a bordo dei mezzi. Restano regolarmente aperte le biglietterie di San Donà, Venezia, Mestre, Portogruaro, Caorle, Jesolo (solamente al pomeriggio).

Sono invece già chiuse le biglietterie degli aeroporti Marco Polo e di Treviso mentre chiuderà, sempre da giovedì, la biglietteria di Punta Sabbioni.

Le corse da e per Cortina d'Ampezzo saranno sospese da lunedì 23 marzo a domenica 5 aprile. Turchetto assicura che il servizio continuerà ad essere svolto in sicurezza per utenti e lavoratori. Sono due i procedimenti utilizzati dall'azienda per sanificare i mezzi: un primo passaggio di ozono viene compiuto a porte chiuse, all'interno dei 303 bus della flotta, una seconda fase consiste nello spruzzare un disinfettante liquido concentrato. Il servizio di sanificazione interessa anche le stazioni, gli uffici e le officine.

Davide De Bortoli

