Atvo, campagna choc per fermare la strage

TROPPI LUTTI

SAN DONÀ «Una campagna choc dedicata alla sicurezza stradale sugli autobus». Annuncio a sorpresa, ieri mattina, nella sede di Atvo, del presidente Fabio Turchetto, ricordando un 2019 anno nero per gli incidenti stradali del Veneto orientale. Una scia di sangue sulle strade che ha strappato una decina di vite, tra cui nel luglio scorso quattro giovani: Riccardo Laugeni di San Donà, Eleonora Frasson, Leonardo Girardi e Giovanni Mattiuzzo di Musile. Circa 5mila persone avevano partecipato ai loro funerali celebrati in modo congiunto agli impianti sportivi di via Argine San Marco. Ancora sangue tra ottobre e dicembre, con altri morti tra cui Chiara Brescaccin di Noventa, Matteo Gava di Salgareda, Giulia Bincoletto di San Donà. Un territorio che ha pagato un prezzo molto caro: vittime che scuotono le coscienze, fanno riflettere, portano ad una reazione. Per la prima volta, dunque, Atvo sta pensando ad una campagna forte, la cartina tornasole di una sensibilità dell'azienda che intende condividere un messaggio con la comunità.

LASCIARE IL SEGNO

«Abbiamo deciso di usare i mezzi di trasporto per veicolare dei messaggi legati alla sicurezza - spiega Turchetto - intendiamo allargare il progetto a tutta la Città metropolitana, coinvolgendo anche Actv. L'idea è nata sull'onda di quanto avvenuto in città come Milano o Torino che hanno utilizzato immagini choc dipinte a terra. Stiamo studiamo le immagini che vogliamo utilizzare, perché il mezzo pubblico che gira nel territorio viene osservato, la cittadinanza nota il messaggio che viene lanciato». Le comunità, infatti, non restano indifferenti. Dopo il pianto e la rabbia, a distanza di tempo da più parti nasce la volontà di superare la disperazione, fare qualcosa. Il sindaco di San Donà Andrea Cereser spiega che alcuni amici di Frasson, Laugeni, Girardi e Mattiuzzo di recente hanno manifestato l'intenzione di fare una fiaccolata nelle vie del centro città. «Bisogna che ciascuno faccia la sua parte e anche qualcosa di più - aggiunge il sindaco - Atvo trasporta persone, non avrebbe il compito di occuparsi di sicurezza ma se si ritiene una cosa importante e nessuno se ne sta occupando, serve tirarsi su le maniche». E a sottolineare la necessità di ripartire con delle campagne mirate nei giorni scorsi è stato il presidente della Regione Luca Zaia che ha avviato la campagna Okkio alla vita, guida con prudenza, in collaborazione con il Silb, l'Associazione delle imprese di intrattenimento.

I NEOPATENTATI

Un' iniziativa partita da Spresiano (Treviso) dove, all'ingresso della discoteca Odissea, il governatore ha scoperto i rottami di due auto distrutte in un incidente. Uno schiaffo all'imprudenza di chi si mette alla guida, un pugno allo stomaco per chi entra ed esce dal locale con l'intento di richiamare l'attenzione. «La pubblicità progresso deve tornare - aveva spiegato Zaia - se è necessario anche con campagne choc, bisogna che il messaggio colpisca. I ragazzi, infatti, sono i più vulnerabili dal punto di vista della sicurezza stradale ma sono anche i più ricettivi ai messaggi e hanno bisogno che qualcuno ricominci a parlare loro di questo tema. Non possiamo permetterci che nessuno perda la vita o resti ad affrontare menomazioni gravi e permanenti. Vent'anni fa, la provincia di Treviso è arrivata a contare da sola 210 morti sulle strade, oggi sono stati circa 47. Ci fu una grande campagna di sensibilizzazione e un meticoloso lavoro di promozione della sicurezza stradale. Se oggi assistiamo ad una recrudescenza bisogna tornare sul campo, iniziando dall'intercettare quegli automobilisti che non erano ancora patentati ai tempi delle campagne precedenti».

Davide De Bortoli

