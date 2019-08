Attraversavano i binari per gioco la Polfer blocca un gruppo di ragazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN STAZIONEVENEZIA Non ci sono solo i borseggi e i furtarelli. I pattuglioni della Polfer nelle stazioni veneziane durante la settimana di Ferragosto, infatti, hanno dovuto lavorare su tutta la linea per cercare di prevenire altre situazioni criminali (o intervenire). Dal 10 al 15 agosto, infatti, in occasione dell'intensificarsi del flusso di viaggiatori che, numerosi, utilizzano il treno per raggiungere le località di vacanza, il compartimento di polizia ferroviaria per il Veneto ha potenziato i servizi di controllo e di prevenzione e...