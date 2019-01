Attraversa sulle strisce: investita mentre va al Veglione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRONACAMASSANZAGO Investita sotto gli occhi del marito mentre sta andando al cenone di Capodanno, è morta qualche ora dopo in ospedale senza mai riprendersi. La vittima si chiamava Agnese Maria Squizzato e aveva 68 anni. L'incidente è avvenuto la sera di San Silvestro poco prima delle 20, in via Roma a Massanzago, proprio davanti al municipio. La pensionata, subito soccorsa anche dal suo investitore, un anziano di 81 anni, è stata trasportata in ospedale dall'ambulanza, ma pochi minuti prima della mezzanotte, nonostante i tentativi di...