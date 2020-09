UDINE Anche il Mittelfest fa i conti con il rischio contagi. È stato infatti annullato, purtroppo, per problemi legati agli spostamenti fra Serbia e Italia che fino all'ultimo gli organizzatori del festival speravano si potessero risolvere, lo spettacolo Finché morte non ci separi, con l'attore serbo Miki Manojlovi, della regista croata Mira Furlan che era in programma proprio questa sera alle 21 nella chiesa di San Francesco a Cividale. Intanto le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 467 (14 più rispetto a sabato). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Ieri sono stati rilevati 20 nuovi contagi, di questi 11 a Udine. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.923: 1.495 a Trieste, 1.251 a Udine, 867 a Pordenone e 297 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.107, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 440. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, ieri a Cordovado per partecipare a un evento in cui il Comune premiava i volontari che hanno operato nell'emergenza, ha ribadito la necessità di non drammatizzare la fase che stiamo vivendo con asintomatici e contagi di importazione (il Fvg è la regione con il più alto tasso di contagi da importazioni del Paese), ma neppure di sottovalutare.

