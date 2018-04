CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATTIVITÀ SPORTIVAROVIGO È partita la nuova stagione della CorriXRovigo. La prima tappa ufficiale ha preso l'abbrivio dal campo di atletica Tullio Biscuola con quasi 400 podisti e camminatori. Lo staff CorriXRovigo quest'anno ha deciso di omaggiare lo sport rodigino scegliendo come luogo di partenza di ogni tappa, uno degli impianti sportivi della città. In totale, dieci appuntamenti cui si aggiungono tre date extra tutte da scoprire. Alle 20 il via. Il plotone giallo fluo con canotte o t-shirt per ogni iscritto, si è riversato nei due...