VENEZIA The Sport must go on (Lo Sport deve continuare). È lo slogan che accompagnerà la manifestazione organizzata domani, sabato 8 maggio, alle 11 in Riva Sette Martiri, a Venezia. Iniziativa che è stata programmata contemporaneamente in tutte le altre principali piazze dei capoluoghi di provincia ed è stata promossa dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico del Veneto e dai rappresentanti dello sport veneto. Una iniziativa che in...