LA PREVENZIONE

ROCCA PIETORE Gli esploditori anti valanga O'Bellx funzionano alla perfezione. In questi giorni la società impianti Padon- Marmolada che ha in gestione questo sistema anti valanghivo innovativo, lo ha messo alla prova e l'esperimento ha dato esito positivo.

PASSO INDIETRO

Per capire l'importanza di questa strumentazione bisogna fare un passo indietro, al 2014: un inverno di grandi precipitazioni nevose con grandi cumuli nevosi in quota che avevano prodotto un grande allarme sul fronte delle valanghe. Il 2 febbraio, dopo una intensa nevicata dal Laston del Serauta si staccò una imponente valanga che nel la sua fine corsa distrusse tre piloni della nuova seggiovia del Padon, in quell'occasione fortunatamente chiusa e fu così che venne messa la parola fine sulla stagione sciistica.

RIATTIVAZIONE

Da quel momento in poi la strada per cercare di riattivare il tutto è stata completamente in salita in quanto, nonostante la solerzia di riattivare la seggiovia da parte della società impianti si è dovuto ricorrere ad un articolato e costosissimo impianto di distacco programmato di valanghe costituito da un bel numero di O'Bellx ovvero degli esploditori a gas, dislocati in quota nei punti ritenuti a rischio che vengono azionati da remoto con un computer e che fanno scendere la valanga nel momento in cui si è superato una certa altezza del manto nevoso così che non si formino a monte dei grossi cumuli di neve che nel scendere a valle potrebbero fare danni ingenti a uomini e cose. Questi esploditori in numero consistente sono stati posizionati nella zona del Laston del Serauta, delle Crepe Rosse e sopra il Valon di Antermoia sopra tutta la zona sopra capanna Bill e Ciamp d'Arei.

SOSPIRO DI SOLLIEVO

«Sono veramente molto soddisfatto che questo dispositivo abbia funzionato alla perfezione- spiega il sindaco di Rocca, Andrea De Bernardin -. Colgo l' occasione di ringraziare la società Padon-Marmolada che gestisce questo impianto e che in questi anni ha messo grande attenzione per risolvere i vari problemi della zona e renderla sicura a chi vuol praticare lo sci. Quindi una sinergia tra Comune e società impianti Padon che ha portato ottimi frutti nel mettere in sicurezza una zona per tutti noi molto importante sotto il profilo del turismo invernale».DF

