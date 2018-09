Attenzione agli appassionati delle bici nuovi tracciati e strutture di servizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROGETTIBELLUNO Passata la tempesta, bisognerà guardare al futuro. Quanto meno provarci. Perché il Nevegal non è affatto come Paganini: il Colle ripete eccome. Lo si è visto negli ultimi anni, con le richieste di aiuto dell'Alpe. E si rischia di rivederlo anche l'anno prossimo. A meno che non venga avanti una progettazione condivisa delle strategie future. Quella che gli operatori chiamano «soluzione strutturale». Vale a dire uno sguardo a lungo termine che consenta di vedere il Nevegal da qui ai prossimi dieci anni, per lo meno. Senza...