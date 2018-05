Attendeva il trapianto, trovato morto dopo quattro giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(M.Lucc.) Era in attesa di un trapianto, ma è morto prima che quel cuore, che attendeva ormai da qualche mese, gli potesse salvare la vita. Da quasi una settimana, da mercoledì scorso, i vicini di casa vedevano una finestra aperta con la luce perennemente accesa. E sempre da quel giorno Lorenzo Moscheni, 59 anni, che viveva solo in un appartamento di via Fratelli Carraro, non si vedeva in giro. Così ieri mattina un'inquilina del palazzo ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti e i vigili del...