SAN DONÁ I negazionisti

colpiscono ancora.

Questa volta è toccato alla pagina Facebook ufficiale dell'Ulss 4. Dopo l'invasione di messaggi tesi a negare la presenza del Covid-19 (o comunque la gravità del virus che ha provocato la pandemia) subìto dalla testata giornalistica online Veneto Orientale Informazione, la stessa sorte è toccata all'Azienda sanitaria.

Sul post dedicato alla chiusura del reparto di terapia intensiva del Covid-hospital di Jesolo, ecco non meno di 200 messaggi, tutti con lo stesso contenuto, lasciato da nomi diversi, ma con la stessa foto che richiama al V di Vendetta del celebre film. Tutto quello che dite è pura propaganda mistificatoria dei fatti, scrivono i negazionisti. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, sulla libertà e i diritti fondamentali, non sul distruggere l'economia, il lavoro, la psiche e la vita di milioni di persone, per proteggerci assurdamente e falsamente da una malattia che i negazionisti ritengono curabilissima a domicilio, con terapie che ne azzerano la mortalità.

E poi si parla di manipolazione di massa, di truffa criminale chiamata Covid, di menzogne create ad arte. E via di questo passo. Da parte dell'ufficio comunicazione dell'Ulss del Veneto orientale il lavoro di bloccare tutti i contatti che hanno postato lo stesso messaggio. All'ufficio legale aziendale è stato dato, invece, l'incarico di valutare se ci sono (come pare) gli estremi per sporgere denuncia alla Polizia Postale.

