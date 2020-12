IL CASO

BELLUNO «Siete servi di un potere oscuro. Anche l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco, ndr) ha dichiarato che il vaccino non è sicuro perché ancora in fase sperimentale e tutti dichiarate che non ci sono rischi? Vergogna». È uno dei commenti più forti che compaiono sul profilo Facebook del dottor Spiridione Della Lucia, pneumologo al San Martino di Belluno. Il medico era uno dei 40 sanitari che ieri mattina hanno ricevuto le prime dosi contro il Covid. «Scrivono tante cose su noi medici ha raccontato Della Lucia, dopo il vaccino , ma non meritano alcun commento. Io rispondo pubblicando i documenti ufficiali dell'Aifa. Se vorranno leggerli bene, altrimenti faranno a meno». Quanto alla frase servi di un potere oscuro: «Non la capisco. Se vaccinandoci rischiassimo qualcosa, lo faremmo nella nostra integrità personale. Quindi al massimo saremmo stupidi, ma non dei servi». Il tema vaccini è molto dibattuto ed è difficile rispondere ai negazionisti con un semplice Allora non farlo. Perché le conseguenze di questa scelta, poi, le pagano tutti. «Posso parlare della mia esperienza in Pneumologia ha continuato Spiridione Della Lucia Nel momento in cui c'è un atteggiamento di rifiuto alla terapia non invasiva le alternative sono due: o la Rianimazione o la morte. Una persona può anche dirmi lasciami andare perché è un diritto riconosciuto dalla Costituzione. Ma in quanto medico ho una certa responsabilità». Ieri, il medico era tra i 40 operatori sanitari bellunesi che si sono vaccinati: «Il vaccino per me è un'opportunità, una responsabilità, un dovere etico-professionale e un dovere civico». Ma come convincere coloro che sono scettici? «Quando sali su un grattacielo ha spiegato il medico non ti chiedi chi l'ha costruito, con quali criteri e in quanto tempo. Entri in ascensore, ti fidi e sali. Così con il vaccino. Fidarsi è un principio necessario per stare in comunità che sta alla base del progresso e del miglioramento della salute collettiva». Bisogna aggiungere, inoltre, che Pfizer non è un'azienda alle prime armi: «È diventata famosa per il Viagra e per la pillola anti fumo. Il vaccino è sulla linea dell'innovazione scientifica di un'azienda seria e responsabile che offre un'opportunità». L'opinione, nel settore ospedaliero, è unanime. «Sono pro vaccini ha detto una dottoressa che lavora in Malattie Infettive al San Martino Se non fosse sicuro, non lo avrebbero messo a disposizione di tutti». Anche lei, ieri mattina, era in fila per il vaccino: «Sono emozionata perché sto pensando a quanto vissuto quest'anno: tragedie, sacrifici, pianti. Questo è uno spiraglio di luce». Non si discosta di molto il pensiero di Roberto Pianon, medico in Rianimazione a Belluno: «Perché fare il vaccino? Credo sia una cosa ovvia dopo tutte le morti che ci sono state. Ho letto gli studi sul vaccino, so di cosa si tratta e non ho alcun dubbio. È una chicca dal punto di vista della bio-tecnologia». (D.P.)

