LA POLEMICA

VILLORBA Un'uscita di fuoco sul proprio profilo Facebook, contro tutto e tutti: il Governo, il governatore Luca Zaia, il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà. Silvia Barbisan, avvocato, assessore comunale a Villorba e tesserata della Lega, ha violentemente criticato le misure restrittive di questi giorni che stanno azzerando i rapporti personali e condizionando le vite di ognuno, fino a decidere cosa si può comprare in un negozio e cosa no. «Chi è quel mentecatto che ha deciso che non posso comprarmi un paio di calze???? - scrive sul suo profilo - L'ebete di Conte con i suoi DPCM del c..., il genio immaginifico di Zaia con un decreto ancor più restrittivo per far vedere che è il più bravo di tutti, o la servitrice della patria tal prefetto di Treviso che ha dato una sua interpretazione non autentica del decreto di m.. partorito da uno dei due suddetti? Tutti zitti, mi raccomando, pronti sul divano a sentire i deliranti bollettini di guerra di un imbarazzante Borrelli». È scoppiato il finimondo. Ci ha provato il sindaco di Villorba Marco Serena a riportare il suo assessore a più miti consigli. In un commento ha scritto: «Silvia non si può banalizzare l'ordinanza con 700 morti e oltre 3000 veneti ricoverati. Hai anche una funzione pubblica. I tuoi sfoghi personali vanno messi sempre in secondo piano». Ma non è servito a molto.

IRRITAZIONE

Ovviamente l'imbarazzo nella Lega è stato grande, sia per l'uscita inopportuna in un momento di così grande difficoltà, sia per l'attacco diretto a Zaia. Infuriato il commissario provinciale Gianangelo Bof: «Uscita intollerabile - sbotta - non accettabile in un momento in cui chiediamo sacrifici a tutti, in cui ci sono tante persone che muoiono e medici che sacrificano anche la vita per restare notte giorno in ospedale. E qui di cosa si parla? Di poter comprare un paio di calze? Non è accettabile. La Barbisan non è una militante ma è tesserata con la Lega, prenderemo dei provvedimenti».

LA CRITICA

E se la Barbisan si lamenta perchè c'è chi decide per lei cosa può o non può comprare, anche Giuseppe Mauro, commercialista ed ex assessore trevigiano, denuncia un clima quasi da inquisizione per chi si avventura dentro certi supermercati: «Al supermercato a mia moglie è stato vietato l'acquisto di una batteria (pila), perché non considerata genere di prima necessitá, follia pura». E non è l'unico caso: a una mamma, per esempio, è stato impedito di prendere le scarpette per il suo bimbo che sta crescendo e ha bisogno di calzature nuove. (rt)

