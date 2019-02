Atleti in piscina con la M disegnata sul braccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI SPORTIVIScenderanno in vasca con una M nera sul braccio sinistro, vicino alla spalla, in segno di solidarietà e vicinanza a Manuel. L'iniziativa lanciata su Instragram dal nuotatore Andrea Lanzarini è stata subito accolta e rilanciata dai grandi campioni del nuoto azzurro, da Magnini a Detti, da Paltrinieri a Dotto fino a coinvolgere tutta la Federazione italiana Nuoto. «Siamo una famiglia e siamo pronti a sostenerlo fino in fondo - ha detto il presidente Paolo Barelli -: in questo momento Manuel è l'atleta più importante della...