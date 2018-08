Atlantia all'attacco del governo: «Possibili danni agli azionisti» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCUSAROMA Troppe esternazioni fuori luogo. Atlantia, la holding della famiglia Benetton che controlla Autostrade per l'Italia, va all'attacco del governo dopo le dichiarazioni che si sono susseguite in questi giorni in seguito al crollo del ponte di Genova. Ieri il consiglio di amministrazione della società ha «avviato la valutazione degli effetti delle continue esternazioni e della diffusione di notizie infondate sulla società avendo riguardo al suo status di quotata, con l'obiettivo di tutelare al meglio il mercato e i risparmiatori»....