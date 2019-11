CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATENEO VENETOVISIONI A CONFRONTODomenica alle 11 in aula magna all'Ateneo Veneto, per gli incontri della domenica mattina Riflessioni sul referendum - visioni a confronto, incontro pubblico sul referendum consultivo in materia di Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre. Interventi di: Maria Laura Faccini, portavoce associazione Mestre Mia, Laura Fincato, già parlamentare e assessore Comune di Venezia, Marco Gasparinetti, portavoce Gruppo 25 Aprile, Nicola Pellicani, deputato Partito Democratico, Mario...