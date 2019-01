Ateneo, si apre la sfida In campo anche Pinton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNIVERSITÀUDINE «A testa alta e con la mente aperta», Roberto Pinton scioglie le riserve e, «con spirito di servizio», si candida alla carica di rettore. Lo slogan, è già nel titolo della lettera aperta ai colleghi. «A testa alta, per l'orgoglio e per guardare lontano e a mente aperta, perché non possiamo fare finta che il territorio non esista. Se il mondo cambia, dobbiamo imporci e guidare il cambiamento, non subirlo», dice Pinton, in forza all'ateneo dal 1986, quando approdò a Udine da ricercatore di Chimica, per raggiungere poi...